"Технические проблемы, именно в Тегеране, именно сейчас – так, да?" Соцсети обсуждают крушение самолета МАУ в Иране

8 января разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана вскоре после взлета. Экипаж и пассажиры погибли. Соцсети активно обсуждают эту трагедию.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – "черные ящики" с разбившегося самолета.

"ГОРДОН" собрал важные комментарии пользователей соцсетей, которые обсуждают катастрофу.

"Самолет был новый, а пилот – очень опытный. Как начинающий пилот могу сказать, что опыт в 12 000 часов полета – это очень и очень много, не говоря о том, что вместе с экипажем был еще и более опытный инструктор. Поэтому думаю, что обвинять экипаж в чем-то – абсолютно излишне, хотя, конечно, в любом случае все нужно тщательно расследовать", – отметил украинский и грузинский политик Михаил Саакашвили.

"Соболезнования семьям погибших. Ждем расшифровки "черных ящиков", чтобы понять, была ли это техническая неисправность. Самолет загорелся на малом расстоянии от земли. Все – на глазах воздушных служб Ирана. Надеюсь на скорое расследование трагедии. МАУ с сегодняшнего дня прекращает летать в Иран", – написала телеведущая "5 канала" Янина Соколова.

"Так вот, на отказ Ирана отдавать "черные ящики" американской компании Boeing, чей самолет и упал в Тегеране, есть ряд очевидных причин. Одна из них – надеюсь, вы понимаете – политика США по Ирану и все последующие оправдывающие США и союзников действия по этой стране, в том числе и военные. Ну, правда, странно пускать ракету в самолет на своей территории со своими гражданами в условиях того, что весь мир после этого первым обвинит именно тебя", – поделился мнением ведущий телеканала NewsOne Макс Назаров.

"Маловероятно, что самолет МАУ в Иране поразили ракетой. Это было бы заметно даже на любительском видео", – заявил главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Прежде чем делать массу выводов, дайте хотя бы сутки устаканиться имеющимся данным. Все стороны событий находятся в состоянии громадного психологического напряжения и, думаю, осознают возможные последствия любых причин катастрофы. Над Ираном летает чудовищное число международных рейсов, с территории Ирана взлетают десятки самолетов в час. В непосредственной близости от Ирана находятся огромные хабы в Дубае и Абу-Даби. Поэтому иранские средства ПВО в день отслеживают тысячи рейсов. И шанс такой трагической ошибки не так и велик. Для злого умысла надо понимать мотивы. Для одиночного теракта надо хотя бы примерно понимать, кто и как. Для поломки – аналогично. Сейчас помимо Украины, Ирана и Канады, крайний интерес к событию будут проявлять как минимум США и Россия. Поэтому тонны информации и дезинформации будут выливаться каждый час. Поэтому убедительная просьба: ждать накопления и проверки данных", – советует блогер Юрий Богданов.

"Сейчас будут забрасывать тонны фейковых фото и видео якобы с места катастрофы. Россия такой информационный повод не пропустит", – считает блогер Антон Ходза.

"Ужасная катастрофа украинского самолета. Рейс МАУ Тегеран – Киев разбился и сгорел через две минуты после вылета. Погибло 180 человек, не выжил никто. Соболезнования родным и близким погибших. В первых сообщениях из Тегерана речь идет о технических причинах. Впрочем, обострение ситуации безопасности вокруг Ирана в последние дни требует проведения полноценного расследования всех возможных причин катастрофы, в том числе ракетного удара или террористического акта", – поделился мнением бывший министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"По Twitter бурно расходится версия о том, что наш Boeing нечаянно сбили иранские средства ПВО. Перед тем, как его распространять, имейте в виду, что первоисточник – дубайский Al-Hadath. Напомню: Дубаи и Хайфа были намечены Ираном как следующие цели в случае, если Штаты будут отвечать за удары по базам. Поэтому, ничего не исключая, хочу только подчеркнуть, что эти ребята слегка biased во всем, что касается Тегерана", – сообщила спецкор ТСН в США Яна Слесарчук.

"Искренние соболезнования авиакомпании МАУ, которая потеряла экипаж, пассажиров и самолет. Претензии к МАУ, которые приходилось высказывать и мне, не имеют ничего общего с высокими эксплуатационными и в сфере безопасности стандартами этого авиаперевозчика. Самолеты сами по себе изнутри не загораются. И этого вполне точно никогда не было с самолетами МАУ. Поэтому ожидаем полной открытости со стороны авиационных властей и следствия Ирана. Дать полный и честный ответ на вопрос о причинах катастрофы так же важно, как и минимизировать страдания родственников жертв, создав возможность быстрее попрощаться с погибшими. 13 января комитет по вопросам внешней политики на своем заседании заслушает информацию о катастрофе и рассмотрит вопрос ситуации в и вокруг Ирана", – написал экс-нардеп Богдан Яременко.

"Пассажирский самолет Boeing 737 со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из Международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, сообщает агентство Fars News. Лайнер принадлежит украинской авиакомпании МАУ. Самолет должен был лететь в Киев. Как сообщает агентство, причиной крушения стали "технические проблемы". Технические проблемы, именно в Тегеране, именно сейчас – так, да? Технические проблемы там были такие, что самолет падал с довольно приличной высоты, пылая, как факел", – отметил журналист "МБХ медиа" Роман Попков.

"В общем, обе стороны объявили о своей победе. По факту США потеряли несколько сараев на иракской базе, а Иран потерял одного из ключевых и талантливых генералов плюс угробил иностранный лайнер со своими гражданами. С другой стороны, иранская правящая верхушка зарядила на какое-то время нищий народ тоннами истеричного патриотического позитивчика", – заключил Попков.