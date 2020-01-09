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Главной страной в расследовании катастрофы самолета МАУ является Иран – МИД Украины

Согласно международному праву, Иран не должен передавать кому-либо "черные ящики" самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который разбился 8 января сразу после взлета в аэропорту Тегерана, пояснил политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.

В результате авиакатастрофы погибло 176 человек
В результате авиакатастрофы погибло 176 человек
Фото: ЕРА

Основной страной в расследовании катастрофы самолета Boeing-737-800 компании "Международные авиалинии Украины" является Иран, потому что, на территории этой страны произошла трагедия. Об этом 8 января в Facebook сообщил политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.

Расследование авиакатастроф регламентируются международным правом, в частности приложением 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. И происходит оно в сотрудничестве многих государств, пояснил представитель МИД Украины. 

"Главным в расследовании является государство, в котором произошла катастрофа. Именно оно образует независимую комиссию по расследованию. Она также оперативно должна сообщить о катастрофе государству, где было зарегистрировано судно, государство-оператору (в обоих последних случаях это – Украина), государство, где воздушное судно было спроектировано/изготовлено, а также Международной организации гражданской авиации", – добавил Макеев.

К расследованию могут присоединиться указанные государства, а также страны, граждане которых пострадали в катастрофе.

Макеев подчеркнул, что Тегеран не должен отдавать кому-либо "черные ящики" с разбившегося самолета.

https://www.facebook.com/oleksii.makeiev/posts/811069729338904

В Организации гражданской авиации Ирана заявляли, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – "черные ящики".

Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Иране потерпел крушение Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли, среди них около 30 несовершеннолетних. Известно, что на борту было 11 граждан Украины – девять членов экипажа и двое пассажиров.

МАУ опубликовала полный список пассажиров, погибших в авиакатастрофе. 

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Киев направил в Иран украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы.

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