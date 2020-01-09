Зеленский объявил 9 января днем траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране

В связи с трауром по погибшим в авиакатастрофе в Иране сегодня будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов государственной власти, отменены развлекательно-концертные мероприятия. Указ об объявлении дня траура подписал украинский президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом объявил 9 января 2020 года днем траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране, сообщила пресс-служба главы государства.

"С целью почтить память погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач", – сказано в сообщении.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.

Киев направил в Иран украинский самолет со специалистами для расследования.