МАУ предложит другие маршруты или вернет деньги из-за отмененных рейсов в Тегеран

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" пояснили, что отменяют все регулярные рейсы между Киевом и иранским Тегераном на неопределенный строк из-за авиакатастрофы.

8 января в результате катастрофы погибло 167 пассажиров и девять членов экипажа Фото: ЕРА

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" предложит пассажирам другие маршруты или вернет деньги из-за отмененных рейсов в иранский Тегеран. Об этом 8 января проинформировала пресс-служба компании в Facebook.

"Авиакомпания МАУ информирует об отмене всех своих регулярных рейсов между Киевом и Тегераном, начиная с 8 января 2020 года на неопределенный срок. Отмена обусловлена запретом Государственной авиационной службы Украины полетов в воздушном пространстве Ирана для всех воздушных судов украинской регистрации», – рассказали в пресс-службе.

В компании добавили, что по вопросу возврата денег пассажирам нужно обратиться в пункт приобретения билетов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – "черные ящики" с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.