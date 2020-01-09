Зеленский: Мы ожидаем, что украинских специалистов привлекут к расшифровке черных ящиков разбившегося самолета в Иране

Украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что до того, как утром 8 января потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины", небо над Ираном закрыли для своих самолетов только Соединенные Штаты.

Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории и Украины, и всего мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении 9 января, расшифровка которого опубликована на сайте главы государства.

Он выразил соболезнования родственникам и близким 11 погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лихно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк.

Их семьям государство предоставит всю необходимую помощь.

9 января объявлено днем национального траура. Зеленский также выразил соболезнования семьям граждан Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании, чьи близкие погибли в авиакатастрофе в Иране.

"Бесспорно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран. В Иран в составе поисково-спасательной группы в 3.30 уже прибыли 45 наших специалистов, в том числе из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители "Международных авиалиний Украины". Через два часа они отправятся к месту катастрофы. Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии, в частности [привлечены] к расшифровке записей черных ящиков", – сказал президент.

Он добавил, что в случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие эксперты, которые также прибыли в Тегеран.

"Это представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Минобороны, министерства иностранных дел, внутренних дел и других государственных учреждений. Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев", – продолжил Зеленский.

Президент заявил, что 9 января проведет телефонный разговор с президентом Ирана "по поводу усиления сотрудничества с украинской стороной для установления истины".

"Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Boeing. Также в Украине будут проведены внеплановые и полные проверки состояния безопасности полетов МАУ и других отечественных авиакомпаний. Украинским гражданам рекомендовано воздержаться от посещения этого региона", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что "до выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака".

"Отдельно отмечу, что и до отправки украинского самолета, и после нее в международном аэропорту Тегерана садились и взлетали самолеты международных, в том числе и европейских авиакомпаний. Полеты прекратили только Соединенные Штаты Америки. Ни одна другая страна не запрещала полеты своих авиакомпаний над Ираном и не отменяла рейсы до утренней авиакатастрофы", – заявил украинский президент.

Зеленский также подчеркнул, что "информационное пространство полно многочисленными теориями и домыслами по поводу трагедии".

"Понятно, что все мы хотим как можно скорее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех, особенно когда Украина находится в условиях информационной войны, воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий. Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость. А еще эта страшная история должна научить всех нас – и каждого гражданина Украины, и каждого мирового лидера – ценить человеческие жизни. И делать это до того, как они так быстро и болезненно обрываются", – резюмировал Зеленский.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследованиии авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возграние, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт. Абедзаде также рассказал, что черные ящики были повреждены в результате пожара, при этом в обоих устройствах сохранилась информация.