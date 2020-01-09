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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев

Общественный активист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа".


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Российская версия, что украинский Boeing сбил американский дрон, – абсурдна. Но наши СМИ практически слово в слово ее повторили

Основным бенефициаром от обострения ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Украине является Россия. Поэтому неудивительно, как много внимания россияне уделяют аварии украинского самолета в Иране. Сейчас в российских СМИ активно разгоняются несколько ключевых версий.

Первая версия, зародившаяся в российских СМИ, – украинский Boeing сбил американский дрон MQ-1 Predator по ошибке. Якобы американцы хотели атаковать борт, эвакуировавший иранское правительство. Эта версия абсурдна, потому что если бы и была такая эвакуация иранского правительства, то ее провели бы еще до начала удара по американским базам, а не после него. Кроме того, радиус действия этого БПЛА – 750 км. Расстояние от Тегерана до границы с Ираком – 520 км, а до Персидского залива, где базируется американский флот, – 750 км. Это предельное расстояние. Вряд ли в таких условиях производили бы пуск.

Почему закидывается эта версия? Она выглядит вполне правдоподобной, ведь в сентябре прошлого года именно беспилотники атаковали нефтехранилища в Саудовской Аравии. И раз уже однажды БПЛА использовались для атаки в регионе, то почему бы снова не беспилотник? Эта версия уже появилась и в украинских СМИ. Парадокс в том, что такие сообщения у нас практически слово в слово повторяют версию россиян.

Отмечу, что в состав нашей делегации, которая вылетела в Иран, входят специалисты-взрывотехники. Они точно разберутся, было внешнее воздействие на самолет или нет, и если было, то какое. Так что надо просто дождаться выводов экспертов.

Еще один повод для информационно-психологического воздействия на украинцев – тезис о том, что МАУ не отменили рейсы во время обострения в Иране. Тут стоит напомнить, что небо над Ираном было открыто. Более того, по информации из открытых источников известно, что в момент, когда случилась авария с украинским самолетом, в небе над Ираном находилось более 50 гражданских бортов разных государств.

К сожалению, этот тезис нашел свое отражение в наших СМИ и выдается как "зрада", как пренебрежение безопасностью пассажиров в угоду финансовой выгоде компании. В чем опасность его продвижения? Российская сторона таким образом проводит параллели с рейсом МН17, который был сбит в небе над Донбассом. Тогда Украина не закрыла небо, что якобы привело к трагедии. Создается прецедент правового нигилизма со стороны украинской власти, которая, несмотря на существование угрозы населению, игнорирует меры безопасности, что в итоге приводит к катастрофам. Проводя эти параллели, россияне надеются получить дополнительные козыри в международном суде. Фактически создается информационный шум вокруг рассмотрения дела МН17, особенно учитывая, что процесс вышел на финишную прямую.

Все эти тезисы информационной интервенции российская сторона использует как элемент информационной войны для дестабилизации ситуации внутри Украины. Следовательно, украинцам надо только одно: дождаться достоверных данных от специалистов, а уже потом делать какие-то выводы.

К моменту написания этих строк появилась еще информация о том, что по самолету могли произвести запуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса "Тор М1" производства РФ, который стоит на вооружении ПВО Ирана. В сети даже появилась фотография фрагмента ракеты, якобы найденного возле места крушения. Следует отметить, что запуски ЗРК фиксируются средствами аэрофотосъемки. Во-вторых, на вооружении ПВО Ирана состоят и местные разработки ЗРК "Бавар 373" и ЗРК "Мерсад". Вряд ли бы иранцы использовали для подобных целей российское вооружение. Но эта информация о применении ЗРК не получила подтверждения.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Россия, Украина, Иран, Дмитрий Снегирев, крушение самолета МАУ в Иране
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