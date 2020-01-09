Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский обсудил с президентом Ирана расследование авиакатастрофы вблизи Тегерана

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Ирана Хасан Рухани заверил, что украинские эксперты получат доступ ко всем необходимым данным по расследованию крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета компании МАУ вблизи Тегерана
Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета компании МАУ вблизи Тегерана
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом 9 января проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вблизи Тегерана, отметили в пресс-службе.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона уже начала работу, присоединившись к расследованию причин катастрофы.

"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", – сказал он.

Рухани подчеркнул, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным для проведения объективного расследования и установления причин трагедии.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт. 

В ночь на 9 января в Иран прибыла комиссия по расследованию крушения самолета "Международных авиалиний Украины". В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса "Тор".

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, МАУ, Хасан Рухани, Владимир Зеленский, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Худшие образы премии "Золотой глобус". Фоторепортаж
Худшие образы премии "Золотой глобус". Фоторепортаж
Лучшие платья премии "Золотой глобус". Фоторепортаж
Лучшие платья премии "Золотой глобус". Фоторепортаж
У сестер Завальских умерла бабушка
У сестер Завальских умерла бабушка
Девушка Маска намекнула на беременность
Девушка Маска намекнула на беременность
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS