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В Иране сомневаются, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что если бы украинский самолет, потерпевший крушение 8 января, был сбит ракетой, он сразу бы упал. Но, по утверждениям Абедзаде, пилот пытался вернуть лайнер в аэропорт.

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Самолет МАУ потерпел крушение 8 января
Самолет МАУ потерпел крушение 8 января
Фото: EPA

В Иране ставят под сомнение опубликованные в СМИ утверждения, что самолет "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана могла сбить по ошибке иранская ракета. Об этом в комментарии каналу CNN сказал глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Чиновник заявил, что если в самолет попадает ракета, он сразу будет падать, а пилот украинского лайнера, по словам Абедзаде, пытался вернуться в аэропорт.

Также по информации источников CNN, иранские военные могли сбить самолет, потому что думали, что на них напали.

9 января журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке сообщил, что самолет "Международных авиалиний Украины" мог по ошибке быть сбит ракетой системы противовоздушной обороны Ирана. Чиновники на условиях анонимности сообщили, что самолет мог быть поражен ракетой созданного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор". Канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в США все больше склоняются к версии, что самолет был по ошибке сбит Ираном. 

Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов до этого 9 января заявлял, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса "Тор".

Президент США Дональд Трамп сказал, что у него есть свои подозрения по поводу причин авиакатастрофы. По словам Трампа, он не верит, что самолет разбился из-за механических проблем.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.  На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Расследованием занимается Нацполиция Украины

В ночь на 9 января в Иран прибыла государственная комиссия по расследованию крушения самолета "Международных авиалиний Украины". В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17По словам украинского президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что украинских специалистов привлекут к расшифровке черных ящиков разбившегося в Иране самолета.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

Теги: США, Украина, Иран, МАУ, ракета, крушение самолета МАУ в Иране
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