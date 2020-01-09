Авиакатастрофа в Иране. Зеленский провел совещание оперативного штаба

Расследование крушения самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали, заявили в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский заявил, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании авиакатастрофы Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Об этом 9 января проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

"Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал двух других будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы", – рассказали в пресс-службе.

Зеленский проводит консультации с международными партнерами. В частности, он провел телефонные переговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана.

"Глава государства подчеркивает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании. На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы", – добавили в пресс-службе.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании крушения самолета украинской компании МАУ. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

В ночь на 9 января в Иран прибыла комиссия по расследованию крушения самолета "Международных авиалиний Украины". В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса "Тор".

В США считают, что лайнер МАУ, предположительно, случайно сбила иранская ракета, пишут американские СМИ.