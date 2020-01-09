Зеленский обсудил с Трюдо расследование авиакатастрофы в Иране

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" вблизи иранского Тегерана.

Зеленский заверил Трюдо, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании авиакатастрофы Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом 9 января проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады в результате катастрофы украинского самолета в Иране.

Президент заверил Трюдо, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.

"Глава правительства Канады со своей стороны выразил соболезнования Владимиру Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе украинских граждан и отметил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования", – добавили в пресс-службе.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Расследованием занимается Нацполиция Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла государственная комиссия по расследованию крушения самолета "Международных авиалиний Украины". В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

9 января журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке сообщил, что самолет "Международных авиалиний Украины" мог по ошибке быть сбит ракетой системы противовоздушной обороны Ирана. Чиновники на условиях анонимности сообщили, что самолет мог быть поражен ракетой созданного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор". Канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в США все больше склоняются к версии, что самолет был по ошибке сбит Ираном. В Иране сомневаются, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета.

Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 9 января заявлял, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса "Тор".

Ожидается, что в ближайшее время Трюдо сделает заявление по поводу расследования авиакатастрофы, сообщает CBC News.