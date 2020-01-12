Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В день убийства Сулеймани США атаковали еще одного высокопоставленного иранского военного, но безуспешно – СМИ

Собеседники газеты The Washington Post и канала CNN сообщили, что в день убийства иранского генерала Касема Сулеймани США проводили сверхсекретную операцию в Йемене, направленную против финансиста и высокопоставленного военнослужащего Корпуса стражей исламской революции Абдула Реза Шахлая, но атака не привела к его гибели.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Пентагоне заявили, что не комментируют "предполагаемые операции" на Ближнем Востоке
В Пентагоне заявили, что не комментируют "предполагаемые операции" на Ближнем Востоке
Фото: wikipedia.org

В день, когда был убит командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани, США пытались ликвидировать еще одного высокопоставленного иранского военного чиновника, но безуспешно. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Миссия, которая проводилась в Йемене, была сверхсекретной. По словам четырех американских чиновников, знакомых с ситуацией, атака на Абдула Реза Шахлая, финансиста и военачальника элитного спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР, который находился в Йемене, не привела к его гибели.

Газета пишет, что это может свидетельствовать о более широкой операции, чем сообщалось ранее.

Собеседники издания подчеркнули, что операция в Йемене сверхзасекречена, и отказались сообщить какие-либо подробности, кроме как о ее провале. Один из чиновников рассказал, что чиновники Пентагона и командования во Флориде следили за обеими операциями и, если бы Шахлая убили, США "хвастались бы этим в ту же ночь".

Один их источников отметил, что иранский военный может стать целью США в будущем.

Пресс-секретарь Пентагона Ребекка Ребарич заявила, что министерство обороны не обсуждает "предполагаемые операции" на Ближнем Востоке. Госдепартамент США и Белый дом от комментариев отказались.

О провалившейся атаке на Шахлая сообщали также собеседники канала CNN, но без подробностей.

По программе Госдепа "Вознаграждение за помощь правосудию" США предлагали до $15 млн за информацию, которая поможет разрушить механизмы финансирования КСИР и приведет к Шахлаю. В Госдепе заявлялии, что он "имеет давнюю историю нападений на американцев и союзников США по всему миру".

"Шахлай планировал многочисленные убийства коалиционных сил в Ираке, поставлял оружие и взрывчатку шиитским экстремистским группировкам и планировал нападение 20 января 2007 года в Кербеле (Ирак), в результате которого погибли пять американских солдат и были ранены трое других... Шахлай также планировал и последующие атаки в США и в других местах", – говорится в заявлении.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала.

Президент США пригрозил, что, если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

9 января Трамп заявил, что США расширят санкции против Ирана. 10 января Соединенные Штаты ввели санкции против восьми иранских чиновников и ряда компаний.

Теги: Иран, Пентагон, Госдепартамент США, Йемен, Касем Сулеймани, Корпус стражей исламской революции
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду показал мускулистое тело
Роналду показал мускулистое тело
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Гомес выпустила альбом Rare
Гомес выпустила альбом Rare
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS