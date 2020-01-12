В день убийства Сулеймани США атаковали еще одного высокопоставленного иранского военного, но безуспешно – СМИ

Собеседники газеты The Washington Post и канала CNN сообщили, что в день убийства иранского генерала Касема Сулеймани США проводили сверхсекретную операцию в Йемене, направленную против финансиста и высокопоставленного военнослужащего Корпуса стражей исламской революции Абдула Реза Шахлая, но атака не привела к его гибели.

В Пентагоне заявили, что не комментируют "предполагаемые операции" на Ближнем Востоке Фото: wikipedia.org

В день, когда был убит командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани, США пытались ликвидировать еще одного высокопоставленного иранского военного чиновника, но безуспешно. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Миссия, которая проводилась в Йемене, была сверхсекретной. По словам четырех американских чиновников, знакомых с ситуацией, атака на Абдула Реза Шахлая, финансиста и военачальника элитного спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР, который находился в Йемене, не привела к его гибели.

Газета пишет, что это может свидетельствовать о более широкой операции, чем сообщалось ранее.

Собеседники издания подчеркнули, что операция в Йемене сверхзасекречена, и отказались сообщить какие-либо подробности, кроме как о ее провале. Один из чиновников рассказал, что чиновники Пентагона и командования во Флориде следили за обеими операциями и, если бы Шахлая убили, США "хвастались бы этим в ту же ночь".

Один их источников отметил, что иранский военный может стать целью США в будущем.

Пресс-секретарь Пентагона Ребекка Ребарич заявила, что министерство обороны не обсуждает "предполагаемые операции" на Ближнем Востоке. Госдепартамент США и Белый дом от комментариев отказались.

О провалившейся атаке на Шахлая сообщали также собеседники канала CNN, но без подробностей.

По программе Госдепа "Вознаграждение за помощь правосудию" США предлагали до $15 млн за информацию, которая поможет разрушить механизмы финансирования КСИР и приведет к Шахлаю. В Госдепе заявлялии, что он "имеет давнюю историю нападений на американцев и союзников США по всему миру".

"Шахлай планировал многочисленные убийства коалиционных сил в Ираке, поставлял оружие и взрывчатку шиитским экстремистским группировкам и планировал нападение 20 января 2007 года в Кербеле (Ирак), в результате которого погибли пять американских солдат и были ранены трое других... Шахлай также планировал и последующие атаки в США и в других местах", – говорится в заявлении.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала.

Президент США пригрозил, что, если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

9 января Трамп заявил, что США расширят санкции против Ирана. 10 января Соединенные Штаты ввели санкции против восьми иранских чиновников и ряда компаний.