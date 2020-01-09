Швец: Несколько терактов против граждан США фактически похоронят все шансы Трампа на переизбрание президентом

Швец: После удара иранцев по американским базам у меня было впечатление, что мы висим на волоске Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

В конфликте с Ираном президент США Дональд Трамп фактически загнал себя в тупик, так как в случае терактов против американских граждан он утратит шансы на переизбрание главой государства после выборов в этом году. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"После удара иранцев по американским базам у меня было впечатление, что мы висим на волоске. И если бы оказалось, что в результате этой атаки погибло до 10 военнослужащих – была бы страшная катастрофа. Трамп фактически загнал себя в угол, и ему ничего бы не оставалось, как ответить массированным ударом. Но этого не случилось. Ни американцы, ни даже иракцы от атаки Ирана не пострадали. После этого все вздохнули с облегчением. Но выступление Трампа, можно сказать, было агрессивным по отношению к Ирану. Так же выступали военные, дипломаты, высокопоставленные чиновники – практически у всех "сквозила" мысль, что эта ситуация в значительной степени сложилась из-за особых интеллектуальных и психологических качеств Трампа. Его шансы на перевыборы во многом зависят от благоразумия иранских аятолл. Не стоило их так дразнить. Им не обязательно запускать баллистические ракеты – они могут просто прибегнуть к терроризму. А несколько терактов против граждан США фактически похоронят все шансы Трампа на переизбрание президентом", – отметил Швец.

По его словам, в Конгрессе США будут задаваться вопросом, насколько целесообразной была ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани.

"В Иране Сулеймани был фактически вторым лицом государства. По американским законам, чтобы его уничтожить – он должен был представлять непосредственную угрозу гражданам США. Возникает вопрос – а была ли такая угроза? И в Конгрессе им будут задаваться. Если бы доказательства такой угрозы были – их бы сразу показали. А если не покажут, возникнут подозрения, что Трамп намеренно пошел на этот конфликт, чтобы повысить свой рейтинг. Человек практически дошел до страшной войны ради своего переизбрания. Кстати, во время выступления Трамп фактически объявил о кардинальном изменении стратегических приоритетов Америки, заложенных после Второй мировой войны. Тогда США были самым развитым государством и мощным государством. И чтобы спокойно получать нефть, американцы влезли на Ближний Восток. А сейчас Трамп заявил, что США стали самой крупной нефтедобывающей страной. Мол, теперь нам Ближний Восток и нафиг не нужен – идите к черту со всеми своими проблемами!" – сказал собеседник.

Он считает, что в случае выхода США с Ближнего Востока может произойти кардинальное изменение миропорядка.

"Трудно представить, что начнется на Ближнем Востоке, если оттуда уйдут США. Европа там вряд ли что-то сможет сама решить. Россия, если начнется серьезный замес, будет бежать оттуда со своими штурмовиками, поджав хвост. То есть мы можем увидеть кардинальное изменение миропорядка. А сейчас США должны с тревогой ожидать терактов против американских граждан по всему миру. В Иране понимают, что в их руках следующий президентский срок Трампа. И они его переизбрания не допустят. Но если терактов не будет – у Трампа появится шанс сохранить свое место в Белом доме после выборов в этом году", – резюмировал Швец.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявлял, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

8 января Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана. Он отметил, что во время атак на американские базы в Ираке военные не пострадали.