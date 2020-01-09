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Трамп призвал НАТО к большей активности на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп обсудили события на Ближнем Востоке, ситуацию в регионе и роль в ней Североатлантического альянса.

Столтенберг и Трамп договорились поддерживать контакт по ситуации на Ближнем Востоке
Столтенберг и Трамп договорились поддерживать контакт по ситуации на Ближнем Востоке
Фото: ЕРА

8 января в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Трамп попросил генерального секретаря Альянса, чтобы НАТО было более активным на Ближнем Востоке. Собеседники согласились с тем, что НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом. Они также договорились поддерживать тесный контакт по этому вопросу", – говорится в сообщении.

В организации напомнили, что Североатлантический альянс играет ключевую роль в борьбе с международным терроризмом, в том числе посредством учебных миссий в Ираке и Афганистане и в качестве члена глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявлял, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

8 января Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана. Он отметил, что во время атак на американские базы в Ираке военные не пострадали.

Теги: США, Иран, Ближний Восток, НАТО, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп
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