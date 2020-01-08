Верховный лидер Ирана назвал "пощечиной" иранские атаки на базы США в Ираке

"Пагубное присутствие" США на Ближнем Востоке должно прекратиться, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Хаменеи: Присутствие США здесь и повсюду в мире не принесло никаких результатов Фото: EPA

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 8 января назвал иранские атаки на авиабазы США в Ираке "пощечиной". Об этом сообщается на его сайте.

По словам Хаменеи, "основное сопротивление" предполагает "прекращение пагубного присутствия США в регионе".

"Они получили пощечину прошлой ночью, но таких военных действий недостаточно для противодействия им (Соединенным Штатам. – "ГОРДОН")... Их присутствие здесь и повсюду в мире не принесло никаких результатов, кроме войны, раздора, подстрекательств к мятежу и разрушений инфраструктуры. Поэтому их присутствие в регионе должно прекратиться", – добавил он.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявлял, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

8 января Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана. Он отметил, что во время атак на американские базы в Ираке военные не пострадали.