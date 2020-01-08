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В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд авиакомпаний приостановили полеты над Ираком и Ираном

Полеты над Ираном и Ираком приостановили авиакомпании Air France, Lufthansa, KLM, Emirates Airline, Flydubai, Singapore Airlines, Malaysia Airlines и другие.

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Lufthansa отменила свой ежедневный рейс в Тегеран
Lufthansa отменила свой ежедневный рейс в Тегеран
Фото: EPA

Несколько авиакомпаний приостановили полеты над Ираном и Ираком 8 января. Об этом сообщает агентство AFP.

Спикер французской авиакомпании Air France 8 января заявил в комментарии агентству, что перевозчик приостановил полеты над Ираном и Ираком "в качестве меры предосторожности" после атаки Ираном военных баз США в Ираке.

Представитель нидерландской авиакомпании KLM сказал AFP, что ее самолеты не будут летать над Ираком и Ираном "до дальнейшего уведомления", а рейсы будут выполняться по альтернативным маршрутам.

Немецкая Lufthansa сообщила, что отменила свой ежедневный рейс в Тегеран. Также ее самолеты временно будут облетать Иран и Ирак. 

Об отмене рейсов в Ирак заявили авиакомпании Emirates Airline и Flydubai. Компании Singapore Airlines и Malaysia Airlines также сообщили, что будут перенаправлять рейсы в облет Ирака и Ирана. 

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан УкраиныВ МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины крушения пока неизвестны.

Теги: Иран, Ирак, авиация, авиакомпания
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