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Юрий Романенко
Юрий Романенко

Политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего.


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Речь Трампа по Ирану направлена на то, чтобы сгладить углы. Похоже, стороны негласно договорились о красных линиях

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Что сказал Трамп по Ирану.

Речь Трампа считаю в целом сбалансированной и направленной на то, чтобы сгладить углы. Похоже, что стороны негласно договорились о красных линиях.

Важные моменты:

1. Что ядерная программа должна быть оставлена и не будет развиваться. Потому нужны новые договоренности с привлечением ядерных держав, которые должны определиться, на чьей они стороне. Это ключевой момент речи на самом деле.

2. Трамп традиционно подчеркнул, что Европа через НАТО должна больше участвовать в делах региона. Это продолжение линии по перенесению издержек на союзников.

3. Важный элемент в речи Трампа с элементами угрозы, что США полностью отвязались от Залива и его нефти, потому они не боятся дестабилизации нефтяных поставок на мировой рынок.

4. "У нас самое лучшее оружие, но мы не хотим его использовать". Тут же особый акцент на том, что США хотят процветания Ирана. Это еще один жест в сторону Тегерана, что "давайте сбавлять обороты".

В общем, Трамп действует в своем формате – много шума, но без фанатизма, который может ударить по одной из ключевых позиций Трампа – "я избавлю США от бремени войн". Трамп так все время действует – повышает ставки, а потом пытается договориться на наиболее выгодных условиях.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: США, Иран, Юрий Романенко
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