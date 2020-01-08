Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Иран пригрозил нанести удар по Дубаю и Хайфе в случае, если американцы ответят на ракетный удар по военным базам

В Корпусе стражей исламской революции пообещали атаковать Израиль и Объединенные Арабские Эмираты в случае, если США решат ответить Ирану на обстрел военных баз в Ираке.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ночью 8 января силы Ирана атаковали объекты военных США в Ираке
Ночью 8 января силы Ирана атаковали объекты военных США в Ираке
Фото: ЕРА

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на Telegram-канал КСИР.

Такими будут действия иранских военных в случае, если американцы ответят Ирану на обстрел своих баз, отметили в КСИР. 

Об обстреле американской авиабазы Аль-Асад сообщил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани".

Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

7 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.

Теги: США, Иран, Израиль, ОАЭ, Корпус стражей исламской революции
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Димопулос показала мужа и дочь
Димопулос показала мужа и дочь
Plus size модель Грэм на позднем сроке показала тело в купальнике
Plus size модель Грэм на позднем сроке показала тело в купальнике
"Моя скала, мой мачо". Лопес призналась в любви Родригесу
"Моя скала, мой мачо". Лопес призналась в любви Родригесу
  "Половое воспитание". Вышел трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
  "Половое воспитание". Вышел трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS