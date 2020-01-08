США запретили своим гражданским самолетам летать над частью Ближнего Востока

Федеральная авиаадминистрация США ввела ограничения для полетов американской авиации над территориями Ирана и Ирака, а также над акваториями Оманского и Персидского заливов.

Ограничения FAA связывает с ситуацией на Ближнем Востоке Фото: ЕРА

Федеральная авиационная администрация (FAA) США запретила не военным американским самолетам летать над территориями Ирана и Ирака, а также над акваториями Оманского и Персидского заливов. Об этом сообщает CNN.

Заявление FAA появилось вечером 7 января по местному времени (в ночь на 8 января по Киеву).

Ограничения связаны с последними событиями на Ближнем Востоке.

В авиационной администрации США подчеркнули, что координируют свои действия с партнерами, отвечающими за национальную безопасность.

Об обстреле американской авиабазы Аль-Асад сообщил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани".

Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Командир элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майор Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

7 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.