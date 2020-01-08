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Иран предупредил Багдад о предстоящем ударе по американским военным базам в Ираке – премьер-министр

Иракские военные лидеры приняли все необходимые меры предосторожности после того, как власти Ирана после полуночи 8 января предупредили их о готовящейся атаке на американские военные базы, заявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди.

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Абдул-Махди: Этот серьезный кризис угрожает региону и миру разрушительной войной
Абдул-Махди: Этот серьезный кризис угрожает региону и миру разрушительной войной
Фото: ЕРА

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Абдул-Махди.

"Вскоре после полуночи в среду, 8 января 2020 года, мы получили официальное устное сообщение от Исламской Республики Иран, что ответ Ирана на убийство мученика Касема Сулеймани начался или начнется в ближайшее время и что удары будут осуществляться по местам дислокации американских военных в Ираке без указания точного местоположения", – отметил иракский премьер.

По его словам, после полученной информации иракские военные лидеры "приняли все необходимые меры предосторожности".

Абдул-Махди сказал, что правительство Ирака продолжает усилия по предотвращению эскалации.

"Этот серьезный кризис угрожает региону и миру разрушительной войной", – говорится в заявлении.

Об обстреле американской авиабазы Аль-Асад сообщил в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани".

Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США говорил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

7 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Теги: США, Иран, Ирак, нападение, военная база, Адиль Абдул-Махди, Корпус стражей исламской революции
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