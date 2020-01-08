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В Иране сегодня похоронили Сулеймани

Американский телеканал CNN обратил внимание, что иранского генерала Касема Сулеймани похоронили спустя несколько часов после того, как Иран запустил ракеты по американским военным базам.

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7 января похороны Сулеймани перенесли из-за давки среди желающих попрощаться с ним
7 января похороны Сулеймани перенесли из-за давки среди желающих попрощаться с ним
Фото: ЕРА

В иранском Кермане сегодня похоронили командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство IRNA.

7 января похороны Сулеймани перенесли из-за давки среди желающих попрощаться с ним. Тогда погибли 56 человек, 213 получили различные травмы.

Американский телеканал CNN обратил внимание, что Сулеймани похоронили спустя несколько часов после того, как Иран запустил ракеты по американским военным базам.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган сообщил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам. 

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани".

Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Теги: США, Иран, похороны, авиабаза, Касем Сулеймани
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