Трамп: Пришло время Великобритании, России, Германии и Китаю отойти от того, что осталось от ядерного соглашения с Ираном

Иран должен покончить с поддержкой терроризма и "ядерными амбициями", заявил президент США Дональд Трамп.

Германия, Россия, Великобритания и другие страны должны пересмотреть условия ядерного соглашения с Ираном. Об этом во время выступления 8 января заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию вело "Радіо Свобода".

"В последние месяцы Иран захватывал корабли в международных водах, нанес неспровоцированный удар по Саудовской Аравии, сбивал американские беспилотники. Действия Ирана стали возможны из-за подписания неразумного ядерного соглашения с Ираном администрацией [предыдущего президента США Барака] Обамы, Тогда же Иран получил миллиарды долларов наличными. Но вместо того, чтобы поблагодарить США, они начали выкрикивать: "Смерть Америке!" Иран потратил полученные от США наличные, чтобы превратить регион в ад... Неэффективное ядерное соглашение с Ираном, заключенное администрацией Обамы, вскоре подходит к завершению. Оно позволило Ирану продвигаться к получению ядерного оружия", – заявил президент США.

По его словам, Соединенные Штаты требуют, чтобы Иран "покончил с ядерными амбициями и поддержкой терроризма".

"Пришло время Великобритании, России, Германии, Китаю признать эту реальность. Теперь они должны отойти от того, что осталось от ядерного соглашения с Ираном", – сказал Трамп.

Он добавил, что нужно работать над заключением нового соглашения с Ираном, которое "превратит мир в более безопасное место".

"Это также должно быть соглашение, которое поможет Ирану процветать и развивать свой потенциал", – сказал глава Белого дома.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. По его словам, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

О полном выходе из ядерной сделки Тегеран объявил 5 января 2020 года. Решение приняли после того, как в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль. Действия Ирана были ответом на убийство Сулеймани.

Трамп заявлял, что американские военные во время атак не пострадали, а базам был нанесен минимальный ущерб.