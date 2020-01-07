Тегеран не нуждается в ядерном оружии – постпред Ирана при ООН

Исламская Республика Иран вернется к ядерной сделке, если Иран станет получать выгоду от ее реализации, заявил иранский постоянный представитель при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи.

Иранский постпред при ООН: В Иране есть четкий религиозный вердикт верхового руководителя, который запрещает ядерное оружие Фото: ЕРА

Тегеран не планирует создавать и не нуждается в ядерном оружии, заявил 6 января постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи в эфире PBS NewsHour.

Он отметил, что Тегеран "не заинтересован в получении ядерного оружия", поскольку в Иране есть "очень четкий религиозный вердикт верхового руководителя, который запрещает ядерное оружие". Постпред Ирана при ООН добавил, что в иранской оборонной доктрине использование ядерного оружия не предусмотрено, и поэтому Тегеран не намерен это делать.

В ответ на вопросы об отходе Ирана от обязательств, предусмотренных ядерной сделкой, Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран является членом договора о нераспространении ядерного оружия, и Иран, присоединяясь к Совместному всеобъемлющему плану действий, подчеркивал, что "не будет обладать ядерным оружием".

Он также заявил, что "СВПД – это сделка, которая была компромиссом", при этом Тегеран "делал свою часть работы в течение некоторого времени, почти ничего не получая взамен".

Постпред отметил, что если Иран получит выгоду от сделки, то вернется к ее полной реализации.

О полном выходе из ядерной сделки Тегеран объявил 5 января. Решение приняли после того, как в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны. В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

5 января в Ираке коалиция во главе с Соединенными Штатами приостановила операцию "Непоколебимая решимость" против ИГИЛ, НАТО временно остановил работу учебной миссии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут решительно отвечать на возможные провокации Ирана.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. По его словам, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.