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Трамп допускает переговоры по новому ядерному соглашению с Ираном – Белый дом

Американский президент Дональд Трамп готов к переговорам с Тегераном по новой ядерной сделке, если Иран захочет "вести себя как нормальная страна", заявила советник Белого дома Келлиэнн Конуэй.

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Трамп открыт для переговоров с Ираном, заявили в Белом доме
Трамп открыт для переговоров с Ираном, заявили в Белом доме
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп допускает переговоры по новому ядерному соглашению с Ираном, заявила 6 января на брифинге советник Белого дома Келлиэнн Конуэй, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос, считает ли Трамп возможным убедить Иран провести соответствующие переговоры, она ответила, что Трамп "открыт", и если Иран "захочет вести себя как нормальная страна, то безусловно".

О полном выходе из ядерной сделки Тегеран объявил 5 января. Решение приняли после того, как в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.  В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. 

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут решительно отвечать на возможные провокации Ирана.

7 января парламент Ирана проголосовал за решение внести министерство обороны США в список террористических организаций

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. По его словам, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

Теги: США, Иран, ядерное оружие, переговоры, Белый дом, Тегеран, Дональд Трамп, Келлиэнн Конуэй
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