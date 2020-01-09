Никто Ирану "левую щеку" уже подставлять не будет. Тем более США. Трамп может дать сдачи

Немного об отношениях США и Ирана. И почему последний считает себя "бессмертным".

В 1979 году Иран покинул шах Мохаммед Пехлеви с семьей. Он отправился на лечение в Египет. Пользуясь его отсутствием, в Иран вернулся аятолла Хомейни, главный противник шаха и его режима. Захватил власть и начал требовать выдачи шаха обратно.

Но шах был болен. Рак. Он ездил по миру в поисках лучшего лечения. Так он добрался до нью-йоркского онкоцентра. Вот тогда пошла антиамериканская буря возмущений в Тегеране. Закончилось это штурмом посольства США в ноябре 1979 года тысячной толпой. В заложниках оказалось 90 человек – разоруженные морпехи, офицеры, дипломаты США.

Аятолла Хомейни назвал это мракобесие "революцией против Большого американского сатаны" и потребовал от президента Картера немедленно выдать шаха Пехлеви. Тот отказал.

И хоть в декабре шах из США отправился в Египет, в заложниках 444 дня находились 53 человека. Тогдашний президент Джимми Картер побоялся применить силу. Но в 1980-м ему все же пришлось дать добро на спецоперацию по освобождению заложников.

План заключался в высадке в иранской пустыне американского десанта. Однако местом высадки в пустыне внезапно оказалось оживленное шоссе. А из-за пыльной бури американский вертолет врезался в самолет-заправщик: погибли пять летчиков в самолете и трое в вертолете. Сразу после этого операция была признана полностью проваленной.

Освободили заложников только 20 января 1981 года, в считанные минуты после официального сложения Картером своих полномочий и инаугурации нового президента Рейгана.

Захватчики одержали "победу" над США, взяв реванш за поддержку Картером изгнанного шаха. С тех пор прошло много лет. Но вкус победы Тегеран никак не может забыть!

Даже сейчас до последнего Иран считал, что Америка обязательно отступит перед их напором и решимостью. Но вот внезапно США ликвидировали генерала Сулеймани. Как посмели!? Немыслимо!

По-моему, их победные розовые очки разбились стеклышками внутрь. Хоть они и убеждают себя и народ в обратном.

Как бы я ни относился к Джимми Картеру (это великий человек, меценат, дома строит для бездомных, живет просто и считает себя ничем не лучше и не хуже других людей), но у США сейчас лидер решительнее будет.

Дональд Трамп может дать сдачи. И это хороший пример. Потому, что если тебя обижают – нужно отвечать взаимностью. А не складывать лапки и взывать к какому-то закону бумеранга, мол, Боженька всех вас накажет, негодяи! Нет. Это закон эволюции, друзья. И спор идет на смерть.

Нельзя безнаказанно убивать людей, как это делал Сулеймани. И Америка ткнула Иран в это пальцем. И вместо того, чтобы "выражать глубокую обеспокоенность" ликвидацией США террориста Сулеймани, лучше бы страны – члены ООН благодарили Дональда Трампа за этот поступок.

Террористы однажды могут добраться до детей, родных и близких каждого из нас... неужели никто этого не понимает?!

А Иран... Ну, хватит. То, что было при Картере – больше не повторится. Вам "левую щеку" никто теперь уже подставлять не будет. Тем более США. Тем более, когда пролилась кровь американских военных!

Источник: Олег Вишняков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора