В Белом доме считают, что Иран специально избежал жертв при ударе по Ираку – CNN

Отсутствие жертв при ударе Ирана по базам США в Ираке могло быть сигналом для снижения напряженности, заявили источники CNN в Белом доме.

В Белом доме считают, что Тегеран, возможно, не хотел вызывать серьезного военного ответа США Фото: pixabay.com

Иран мог специально атаковать военные объекты США в Ираке таким образом, чтобы избежать жертв, рассказали 8 января источники CNN в Белом доме.

По словам собеседников, это могло быть сигналом для снижения напряженности.

Источники CNN считают, что Багдад предупредил США о готовящихся со стороны Ирана атаках, об этом сообщают также источники Bloomberg.

CNN отмечает, что иракцы передали информацию США. По версии Fox News, их переговоры с иранцами перехватила американская разведка.

Собеседники CNN считают, что Тегеран, возможно, предпочел не предпринимать значительных действий, чтобы не вызывать серьезного военного ответа. Отсутствие жертв могло быть сигналом США.

Об обстреле американской авиабазы Аль-Асад сообщил в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Операцию, в ходе которой были выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

Президент США Дональд Трамп сообщил 8 января, что американские военные во время атак не пострадали, а базам был нанесен минимальный ущерб. США введут новые экономические санкции против иранского режима.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке. В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала.