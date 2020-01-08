Ирак предупредил США о готовящихся иранцами атаках на военные базы – СМИ

Иракские военные чиновники перед атакой Корпуса стражей исламской революции назвали США базы, по которым будут нанесены удары, потому что Иран призвал иракцев "держаться подальше" от конкретных баз, сообщает телеканал CNN.

Багдад предупредил США о готовящихся со стороны Ирана атаках на военные базы США. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник одной из арабских стран.

Иракские военные чиновники назвали США базы, на которые будут совершены атаки, потому что Иран призвал иракцев "держаться подальше от конкретных баз", сказал телеканалу представитель Пентагона.

CNN также отмечает, что американская разведка наблюдала за перемещением иранской военной техники, включая беспилотники и баллистические ракеты, в течение последних нескольких дней до атаки.

Об обстреле американской авиабазы Аль-Асад сообщил в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США говорил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

7 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.