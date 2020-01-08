Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Нетаньяху пообещал "сокрушительный удар" в ответ на угрозы Ирана атаковать Хайфу

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил аналогичными действиями.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нетаньяху поддержал действия Трампа в ситуации с убийством иранского генерала
Нетаньяху поддержал действия Трампа в ситуации с убийством иранского генерала
Фото: ЕРА

Любой удар по Израилю спровоцирует "сокрушительный ответ", заявил сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает The Jerusalim Post.

Он поддержал действия президента США Дональда Трампа, который отдал приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, и подчеркнул, что последний "был ответственен за смерть бесчисленных невинных людей", "дестабилизировал многие страны", "сеял страх и страдания". 

Премьер-министр Израиля высказал мнение, что его в этом вопросе поддерживают многие лидеры стран Ближнего Востока.

В ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке погиб командир элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майор Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что его убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США говорил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

7 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции обстрелял американскую авиабазу Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани".

Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Теги: США, Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху, военная база, Дональд Трамп, Касем Сулеймани, Корпус стражей исламской революции
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  100-летнюю эволюцию одежды для мальчиков показали в коротком ролике. Видео
  100-летнюю эволюцию одежды для мальчиков показали в коротком ролике. Видео
Опубликовали концепт-арт продолжения "Аватара"
Опубликовали концепт-арт продолжения "Аватара"
  "Хозяйка". Вышел трейлер фильма с Мариам Хассуни. Видео
  "Хозяйка". Вышел трейлер фильма с Мариам Хассуни. Видео
Умер сын голливудского продюсера Беркла
Умер сын голливудского продюсера Беркла
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS