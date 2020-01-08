В Ираке заявили, что после авиаударов Ирана по базам США жертв среди иракского персонала нет

Иран выпустил 22 ракеты по военным базам в Ираке. Заявление иракских военных приводит Reuters.

Иран запустил ракеты по базам в Иракском Эрбиле и авиабазе Аль-Асад Фото: ЕРА

После авиаударов Ирана по базам США в Ираке жертв среди иракского персонала нет, заявили военные Ирака, информирует 8 января Reuters.

В заявлении указано, что всего Иран выпустил 22 ракеты по базам в Ираке.

Из 17 выпущенных по авиабазе Аль-Асад ракет две не сработали. Пять ракет были нацелены на штаб-квартиру Антитеррористической коалиции в Эрбиле.

Отмечается, что "жертв среди иракских сил зарегистрировано не было".

Об обстреле американской авиабазы Аль-Асад сообщил в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США говорил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

7 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сулеймани несет ответственность за убийства многих американцев. По словам госсекретаря, он готовил новые террористические акции.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.