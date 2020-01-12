Стратегия США состоит в усилении изоляции Ирана – Госдепартамент

Вашингтон будет добиваться изоляции Ирана невоенными методами, заявила спикер Государственного департамента США Морган Ортагус.

Главной целью политики США в отношении Ирана является изоляция иранского режима до тех пор, пока представители Тегерана не начнут себя вести "как нормальное государство", заявила 11 января в эфире Fox News спикер Государственного департамента США Морган Ортагус.

Она отметила, что многие интересуются стратегией США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и атаки Ирана на военные базы США в Ираке, и она будет заключаться в том, что Вашингтон "дипломатическими и экономическими методами изолирует иранский режим", пока Иран не станет вести себя как "нормальная" страна.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.В результате этих авиаударов американские и иракские военные не пострадали.

Трамп 9 января заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу.