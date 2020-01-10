США усилили санкции против Ирана – Трамп

Санкции США против Ирана были суровыми, но теперь значительно усилились, подчеркнул американский президент Дональд Трамп.

Трамп: Да. Мы усилили санкции против Ирана Фото: EPA

Новые санкции США против Ирана уже вступили в силу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам 9 января, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Это уже сделано. Да. Мы усилили их. Они были очень суровыми, но теперь значительно усилились. Я одобрил это недавно в казначействе", – сказал президент США.

Трамп не рассказал о подробностях санкций, отметив, что будет опубликовано объявление.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявлял, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

8 января Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана. Он отметил, что во время атак на американские базы в Ираке военные не пострадали.