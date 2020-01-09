МИД Ирака намерен вызвать посла Ирана в связи с атаками на базы США

Ирак является независимой страной и его внутренняя безопасность – в приоритете, заявило министерство иностранных дел Ирака.

Ирак считает нарушением своего суверенитета атаки Ирана на американские базы на своей территории. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирака, опубликованном 8 января.

"МИД... призывает все заинтересованные стороны проявить сдержанность, приложить усилия для снижения напряженности в регионе и не превращать Ирак в поле битвы, чтобы свести счеты... Мы также подчеркиваем, что Ирак является независимой страной и что его внутренняя безопасность является приоритетом, вызывающим серьезную обеспокоенность. Мы не позволим... использовать свою территорию для нанесения вреда соседним странам", – говорится в заявлении.

МИД Ирака вызовет посла Ирана в связи со сложившейся ситуацией.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявлял, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

8 января Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана. Он отметил, что во время атак на американские базы в Ираке военные не пострадали.