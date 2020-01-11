Турчинов заявил, что за крушение украинского самолета должен отвечать не только Иран, но и РФ

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина должна требовать проведения внеочередного заседания Совбеза ООН для обеспечения расследования крушения самолета МАУ и привлечения к ответственности руководства Ирана и России.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил 11 января в Facebook, что "за сбитый украинский самолет должно отвечать не только руководство Ирана, но и России".

"Это уже второй пассажирский Boeing, который в последнее время уничтожается российской ракетой. И так же, как в случае с малайзийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран как своего стратегического партнера, но и дезинформировать мировое сообщество, выдумывая лживые версии этой ужасной трагедии", – написал он.

Турчинов заявил, что Украина должна требовать проведения внеочередного заседания Совбеза ООН для обеспечения расследования крушения самолета МАУ и привлечения к ответственности руководства Ирана и России.

Экс-секретарь СНБО обвинил РФ в системной поддержке терроризма, нарушении международных санкций, подготовке военных экспертов и поставках смертоносного оружия Ирану. По его словам, Россия могла предоставить помощь и в подготовке ракетной атаки, в результате которой разбился украинский самолет.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

Ответственность за крушение самолета взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.