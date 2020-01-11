"Я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии". Генерал КСИР заявил об ответственности за крушение украинского самолета

Из-за эскалации в отношениях между США и Ираном все воинские подразделения Корпуса стражей исламской революции находились в полной боевой готовности, потому стал возможным ракетный удар по украинскому гражданскому самолету, заявил командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Гаджизаде.

Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за крушение украинского самолета 8 января вблизи Тегерана. Об этом сегодня сообщил командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Гаджизаде. Об этом сообщает агентство IRNA.

"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", – заявил он.

Гаджизаде напомнил, что из-за эскалации напряженности между Ираном и США все наступательные и оборонительные подразделения КСИР находились в состоянии боевой готовности. Он подчеркнул, что в ночь инцидента уровень готовности поднялся до "уровня войны", а интегрированная сеть обороны заявила о наивысшем уровне оповещения.

По словам Гаджизаде, он неоднократно просил, чтобы в этих условиях небо над Ираном закрыли.

"Когда самолет вылетел из аэропорта Имама Хомейни, система засекла цель. Он [оператор] увидел это. В соответствии с информацией, предоставленной оператору, он посчитал обстановку военной, думал, что была запущена крылатая ракета. Боец сил господних определил цель как ракету. Оператор обязан был доложить об этом, однако система связи, очевидно, была нарушена. Или были помехи, или сеть была занята, но в любом случае он не смог связаться. Таким образом, у него была возможность принять решение в течение пяти секунд и отменить пуск. К сожалению, он принял неверное решение, и ракета была выпущена, а самолет – поражен", – сказал генерал.

Он добавил, что в Организации гражданской авиации Ирана не знали об инциденте, потому изначально отрицали возможность ракетного удара по украинскому самолету.

Гаджизаде сообщил, что после инцидента приехал в Тегеран и рассказал о случившемся. Когда вся информация была собрана, власти Ирана официально сообщили о произошедшем.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.