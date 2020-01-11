Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

"Я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии". Генерал КСИР заявил об ответственности за крушение украинского самолета

Из-за эскалации в отношениях между США и Ираном все воинские подразделения Корпуса стражей исламской революции находились в полной боевой готовности, потому стал возможным ракетный удар по украинскому гражданскому самолету, заявил командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Гаджизаде.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Авиакатастрофа произошла утром 8 января
Авиакатастрофа произошла утром 8 января
Фото: ЕРА

Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за крушение украинского самолета 8 января вблизи Тегерана. Об этом сегодня сообщил командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Гаджизаде. Об этом сообщает агентство IRNA.

"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", – заявил он.

Гаджизаде напомнил, что из-за эскалации напряженности между Ираном и США все наступательные и оборонительные подразделения КСИР находились в состоянии боевой готовности. Он подчеркнул, что в ночь инцидента уровень готовности поднялся до "уровня войны", а интегрированная сеть обороны заявила о наивысшем уровне оповещения. 

По словам Гаджизаде, он неоднократно просил, чтобы в этих условиях небо над Ираном закрыли.

"Когда самолет вылетел из аэропорта Имама Хомейни, система засекла цель. Он [оператор] увидел это. В соответствии с информацией, предоставленной оператору, он посчитал обстановку военной, думал, что была запущена крылатая ракета. Боец сил господних определил цель как ракету. Оператор обязан был доложить об этом, однако система связи, очевидно, была нарушена. Или были помехи, или сеть была занята, но в любом случае он не смог связаться. Таким образом, у него была возможность принять решение в течение пяти секунд и отменить пуск. К сожалению, он принял неверное решение, и ракета была выпущена, а самолет – поражен", – сказал генерал.

Он добавил, что в Организации гражданской авиации Ирана не знали об инциденте, потому изначально отрицали возможность ракетного удара по украинскому самолету.

Гаджизаде сообщил, что после инцидента приехал в Тегеран и рассказал о случившемся. Когда вся информация была собрана, власти Ирана официально сообщили о произошедшем.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было двеВ Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

Теги: Украина, Иран, самолет, катастрофа, расследование, Корпус стражей исламской революции, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду показал мускулистое тело
Роналду показал мускулистое тело
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Гомес выпустила альбом Rare
Гомес выпустила альбом Rare
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS