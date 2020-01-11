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Иран признал, что самолет МАУ был сбит по ошибке иранскими военными

В генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит из-за "человеческой ошибки".

Катастрофа произошла 8 января
Катастрофа произошла 8 января
Фото: EPA

Иран признал, что самолет "Международных авиалиний Украины" 8 января был сбит иранскими военными по ошибке. Об этом говорится в докладе генштаба вооруженных сил Ирана, пишет агентство IRNA.

В заявлении генштаба говорится, что во время катастрофы, которая произошла спустя несколько часов после обстрела Ираном военных баз США в Ираке, значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов.

"Это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны. В результате человеческой ошибки, случайно этот самолет был сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан", – заявили в генштабе.

В ведомстве добавили, что украинский лайнер приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Как сообщает канал Press.TV, в генштабе также заявили, что а момент инцидента вооруженные силы Ирана находились в состоянии повышенной готовности.

Ведомство подчеркнуло, что заявил, что виновные в сбивании пассажирского самолета будут "немедленно" преданы военному правосудию.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. 

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17

9 января Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявлял, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что среди прочих изучалась версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две.

В Иране называли такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть "психологических операций США". 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Служба безопасности Украины рассматривала две приоритетные версии причин крушения: теракт и попадание ракеты.

Теги: Украина, Иран, МАУ, крушение самолета МАУ в Иране
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