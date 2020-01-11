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Пристайко о жертвах катастрофы самолета МАУ: Украинцев, к счастью, только 11. Видео

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время брифинга 10 января сказал, что погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране украинцев ,"к счастью", только 11. Трансляцию вела ТСН. Говоря о возвращении тел погибших на родины, Пристайко отметил, что они находятся в разных больницах Тегерана. "Это же не только украинцы. Украинцев 11, к счастью. Жаль такое говорить, но все же только 11 человек. Значительно больше канадцев погибло – 63 человека. Все команды должны иметь ДНК, чтобы сравнить с ДНК родственников... Говорить, сколько может на это уйти времени, очень сложно", – сказал он.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Пристайко: Говорить, сколько времени может уйти на доставку тел погибших на родины, очень сложно
Пристайко: Говорить, сколько времени может уйти на доставку тел погибших на родины, очень сложно
Фото: EPA
видео

Видео: Буквы / YouTube
Теги: МИД Украины, украинцы, Вадим Пристайко, крушение самолета МАУ в Иране
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