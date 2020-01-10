Если подтвердится, что самолет МАУ в Иране был сбит, Украина будет требовать компенсации – Пристайко

Пока рано говорить о причинах крушения самолета "Международных авиалиний Украины" и требованиях компенсации, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко сказал, что родственникам погибших в катастрофе самолета МАУ будет предоставлена вся необходимая помощь, включая финансовую Фото: EPA

Если подтвердится, что самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране был сбит, Украина будет требовать компенсации. Об этом на брифинге 10 января сказал украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Безусловно, если мы докажем, что этот самолет был сбит, безусловно, мы будем требовать не только привлечения виновных к ответственности, но и компенсации. Но об этом на сегодняшний момент еще рано говорить", – сказал он.

По его словам, родственникам погибших будет предоставлена вся необходимая помощь, включая финансовую.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". По информации американских СМИ, ракет было две.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть "психологических операций США".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения: теракт и попадание ракеты.