Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Пристайко: Украинская команда не подтверждает фото с бульдозером на месте крушения самолета МАУ в Иране

Обломки самолета "Международных авиалиний Украины", который разбился в Иране, разбросало на довольно большую территорию, включая населенный пункт, отметил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Крушение самолета произошло 8 января
Крушение самолета произошло 8 января
Фото: EPA

Украинская сторона не подтверждает, что место падения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране было зачищено с помощью бульдозера. Об этом на брифинге 10 января сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На месте действительно проходят работы. Кроме того, что проходит очистка... К сожалению, обломки самолета разбросало на довольно большую территорию, включая населенный пункт. У людей есть доступ... Будем честными, это фрагменты самолета и даже фрагменты тел. Сложно и неприятно об этом говорить, но надо навести порядок... Мы с помощью иранских властей смогли забрать всех лишних посторонних... То, что были фото бульдозеров, – наша команда, которая находится на месте, не подтверждает эти фото", – сказал он.

Пристайко сообщил, что украинская команда работает на территории с наибольшим количеством фрагментов. 

Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс 10 января заявлял, что место падения самолета после сбора обломков зачистили с помощью бульдозера. По его словам, это очень затрудняет проведение экспертизы и "вызывает еще больше вопросов о причастности Ирана". О работе бульдозера на месте катастрофы сообщил также главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. 

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. 

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". По информации американских СМИ, ракет было две.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть "психологических операций США". 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Теги: Украина, Иран, Вадим Пристайко, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду показал мускулистое тело
Роналду показал мускулистое тело
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Гомес выпустила альбом Rare
Гомес выпустила альбом Rare
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS