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Джонсон заявил о наличии доказательств, что самолет МАУ в Иране сбила ракета

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает, что иранская ракета могла сбить Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране непреднамеренно.

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Джонсон заявил о необходимости провести полное и прозрачное расследование авиакатастрофы
Джонсон заявил о необходимости провести полное и прозрачное расследование авиакатастрофы
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных о том, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана сбила иранская ракета "земля – воздух", сообщает 9 января Reuters.

Он не исключает, что ракета могла быть выпущена непреднамеренно.

Премьер Британии заявил о необходимости провести полное и прозрачное расследование авиакатастрофы.

Джонсон призвал стороны к деэскалации напряженности в регионе.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, все они погибли. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. 

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета, по его словам, указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 9 января заявлял, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса "Тор".

9 января журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке сообщил, что самолет "Международных авиалиний Украины" мог по ошибке быть сбит ракетой системы противовоздушной обороны Ирана. Чиновники на условиях анонимности сообщили, что самолет мог быть поражен ракетой созданного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор". Канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в США все больше склоняются к версии, что самолет был по ошибке сбит Ираном. В Иране эту версию отрицали.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

Теги: Иран, Великобритания, авиакатастрофа, МАУ, Борис Джонсон, крушение самолета МАУ в Иране
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