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В Иране заявили, что пригласили США участвовать в расследовании крушения самолета МАУ

Глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий в гражданской авиации Хасан Резейфар сказал, что США приглашены для расследования крушения украинского авиалайнера в качестве страны, где был произведен потерпевший крушение самолет Boeing.

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Украинский самолет разбился в Иране
Украинский самолет разбился в Иране
Фото: EPA

Иран пригласил США участвовать в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", которая произошла недалеко от Тегерана. Об этом 9 января заявил агентству Fars News глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий в гражданской авиации Хасан Резейфар.

Он сказал, что США приглашены в качестве страны, где был произведен потерпевший крушение самолет Boeing.

По словам Резейфара, США назначили представителя, но не подтвердили участия в расследовании.

Американский канал CNN отметил, что представителям компании Boeing, вероятно, понадобится разрешение США для поездки в Иран из-за санкций против Тегерана.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, все они погибли. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Нацполиция Украины расследует катастофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. 

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета, по его словам, указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 9 января заявлял, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса "Тор".

9 января журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке сообщил, что самолет "Международных авиалиний Украины" мог по ошибке быть сбит ракетой системы противовоздушной обороны Ирана. Чиновники на условиях анонимности сообщили, что самолет мог быть поражен ракетой созданного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор". Канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в США все больше склоняются к версии, что самолет был по ошибке сбит Ираном. В Иране эту версию отрицали.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

Теги: США, Украина, Иран, МАУ, расследование, крушение самолета МАУ в Иране
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