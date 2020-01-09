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Государство предоставит финансовую помощь родственникам украинцев, погибших во время авиакатастрофы в Иране – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал родственникам украинцев, которые погибли во время крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, предоставить исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии.

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Президент встретился с родственниками погибших в авиакатастрофе украинцев 9 января
Президент встретился с родственниками погибших в авиакатастрофе украинцев 9 января
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook, что 9 января встретился с родственниками украинцев, которые погибли во время крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране.

"Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адскую боль. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство, – это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает", – написал президент. 

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2432744800309215

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.  На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Расследованием занимается Нацполиция Украины

В ночь на 9 января в Иран прибыла государственная комиссия по расследованию крушения самолета "Международных авиалиний Украины". В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, МАУ, Владимир Зеленский, финансы, крушение самолета МАУ в Иране
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