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The New York Times опубликовала видео с возможным попаданием ракеты в самолет МАУ в Иране

Газета The New York Times заявила, что самолет "Международных авиалиний Украины" после того, как его сбила ракета, не взорвался сразу, а направился в сторону аэропорта. Расследовательская группа Bellingcat сообщила, что ракурс съемки примерно совпадает с траекторией украинского самолета.

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Катастрофа самолета МАУ произошла 8 января в Иране
Катастрофа самолета МАУ произошла 8 января в Иране
Фото: EPA

Газета The New York Times 9 января опубликовала видео, на котором, по ее информации, зафиксирован момент, когда авиалайнер "Международных авиалиний Украины" был сбит через несколько минут после взлета в Тегеране. 

Издание пишет, что верифицировало видео. На нем, по данным газеты, показан момент, как ракета попала в самолет над Парандом недалеко от аэропорта Тегерана. В этом районе украинский самолет прекратил передачу сигнала перед крушением.

The New York Times отмечает, что самолет не взорвался после попадания ракеты, а продолжал кружить над районом и повернул в сторону аэропорта. 

Видео в своем Twitter опубликовал журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт. Он отметил, что газета уточнила местоположение, где было снято видео, и получила дополнительную информацию от человека, предоставившего его.

Группа расследователей Bellingcat в Twitter заявила, что анализирует видео.

"Мы анализируем это новое видео, якобы показывающее взрыв в воздухе. По нашей первоначальной оценке, видео показывает многоквартирный дом в западной части Паранда, обращенный на северо-восток. Ракурс съемки примерно совпадает с траекторией самолета рейса PS752", – говорится в сообщении.

"Измерив время, которое понадобилось, чтобы камера "услышала" взрыв, мы примерно установили расстояние до события (красный круг), сопоставили его с геолокацией места видеосъемки и траекторией полета PS752 (по Flightradar)", – заявили в Bellingcat.

Представитель Bellingcat Кристо Грозев заявил: "Вот расстояние между местом, из которого, как мы предполагаем, велись съемки, и последним известным положением самолета по данным Flightradar24. Подразумевается гипотенуза 3,7. Следовательно, расстояние в точности соответствует задержке звука в 10,66 сек. Бинго".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, все они погибли. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Нацполиция Украины расследует катастофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. 

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета, по его словам, указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 9 января заявлял, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса "Тор".

9 января журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке сообщил, что самолет "Международных авиалиний Украины" мог по ошибке быть сбит ракетой системы противовоздушной обороны Ирана. Чиновники на условиях анонимности сообщили, что самолет мог быть поражен ракетой созданного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор". Канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в США все больше склоняются к версии, что самолет был по ошибке сбит Ираном. В Иране эту версию отрицали.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух"

Теги: Иран, Bellingcat, New York Times, крушение самолета МАУ в Иране
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