Место падения самолета МАУ под Тегераном зачистили бульдозерами – Bellingcat

Основатель группы Bellingcat Элиот Хиггинс считает, что зачистка бульдозерами места падения летевшего из Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" затрудняет проведение экспертизы.

Место падения под Тегераном самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) после сбора обломков зачистили бульдозерами. Об этом 10 января сообщил в Гааге "Укринформу" основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Подтверждено, что место аварии зачищено бульдозерами, а обломки изъяты, что очень затрудняет проведение экспертизы на месте падения самолета. Это вызывает еще больше вопросов о причастности Ирана", – сказал он.

Основатель Bellingcat отметил, что у расследователей есть видео, как в самолет попала ракета, а также два снимка обломков ракеты зенитного комплекса "Тор" российского производства.

"Но нам не удалось подтвердить место, где были сделаны эти фотографии", – объяснил Хиггинс.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, ссылаясь на источник в межведомственной комиссии Украины, подтвердил в Facebook информацию о работе бульдозеров на месте авиакатастрофы.

"Заинтересован ли Иран в качественном расследовании? Неясно. Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора. На месте катастрофы находится толпа разных людей в форме и без формы, сотни людей собирают и уносят фрагменты самолета, такое нельзя контролировать. Бульдозер сбрасывает фрагменты без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо извлекать детали и выкладывать остатки корпуса. При сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации", – цитирует Бутусов собеседника.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". По информации американских СМИ, ракет было две.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть "психологических операций США".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.