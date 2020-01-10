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ПРОИСШЕСТВИЯ

Иранский телеканал показал видео с, предположительно, черными ящиками из самолета МАУ

Карты памяти черных ящиков из самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение в Иране, назвали "неповрежденными".

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В результате авиакатастрофы погибло 167 пассажиров и девять членов экипажа
В результате авиакатастрофы погибло 167 пассажиров и девять членов экипажа
Фото: EPA

На иранском телевидении появилось видео якобы черных ящиков из самолета "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение на территории Ирана, сообщает BBC Monitoring на своей странице в Twitter.

Карты памяти регистратора полетных данных и диктофона из кабины пилота назвали "неповрежденными".

9 января глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что черные ящики из разбившегося самолета повреждены и, если данные не смогут расшифровать в Иране, бортовые самописцы передадут Канаде или Франции.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. 

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. 

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". По информации американских СМИ, ракет было две.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть "психологических операций США". 

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.

Теги: Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа, МАУ, катастрофа, крушение самолета МАУ в Иране
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