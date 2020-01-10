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Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак

Политик и телеведущий.


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Зеленский поступил мудро, решив не "хайповать" после первых заявлений США и Канады о попадании в самолет МАУ иранских ракет

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Очередная растяжка для Зеленского.

Коллективный Запад под руководством США, ведущий геополитическую войну за установление своего порядка на Ближнем Востоке, официально и громко обвинил Иран в "случайном" попадании их ракеты в украинский Boeing.

Причем сам Дональд Трамп высказался очень аккуратно, мол, "не исключено" случайное попадание. Зато премьер Канады и представители Великобритании сообщили об этом, как о свершившемся факте. К ним присоединился премьер Австралии (лучше бы он занимался ликвидацией последствий страшных пожаров на своей территории). При этом все ссылаются на данные собственных разведок и других инсайдов, однако эти данные не обнародованы.

С другой стороны, сам Иран категорически опровергает эту версию. Москва умышленно молчит. В Кремле выбрали выжидательную позицию. У них сегодня сильные позиции в этом регионе. Кстати, 8 января Путин и Эрдоган открыли две ветки "Турецкого потока", несмотря на колоссальное сопротивление США.

А вот от Зеленского в Вашингтоне требуют подключиться к этому информационному давлению и занять проамериканскую позицию. Украину в очередной раз пытаются втянуть в "чужую войну". В данном случае, спекулируя на человеческой трагедии. С другой стороны, между Зеленским и Путиным только начался диалог, в том числе по установлению мира на Донбассе, обмену пленными, транзиту газа через нашу ГТС и прямым поставкам газа нашим потребителям. И потому Украине сейчас совершенно не выгодно выступать в роли "подпевал" позиции США, Канады и Великобритании.

Я часто критикую действия Владимира Зеленского и его команды. Но в данной ситуации президент поступил мудро и практически впервые продемонстрировал по-настоящему государственную позицию. Не спешил "хайповать" после первых заявлений американских СМИ и невероятного шума в соцсетях, где президента обвиняли в очередной "зраде".

Выждав гроссмейстерскую дипломатическую паузу, Зеленский сегодня обратился к руководству США, Канады и Великобритании с просьбой предоставить доказательную базу из версии о "случайном попадании" ракеты в наш самолет. Тем более, что наша комиссия продолжает работать на месте, а кроме заявлений лидеров нескольких государств, никаких доказательств не обнародовано.

Есть еще один скользкий момент. "Случайное попадание" – это как? Не ту кнопку нажали на клавиатуре? А какую хотели нажать? Или нам хотят сказать, что современная аппаратура может спутать самолет на взлете с боевой ракетой, подлетающей к территории Ирана? Или кто-то хотел сбить другой самолет? Тогда чей? В общем, десятки вопросов, на которые еще предстоит дать профессиональные ответы. Тем более, что нет официальных выводов комиссии.

Кстати, откуда секретарь СНБО Данилов взял, что самолет сбили зенитной ракетой "Тор", а не, например, из установки "Бук"? У них последствия попадания в цель разные. И следы на корпусе самолета отличаются. Более того, свое заявление Данилов сделал на несколько часов раньше информации в американских СМИ. Откуда данные? Кто подсказал? У него есть акт экспертизы? Если нет, то это заявление – очередная попытка представителя официального Киева подыграть Вашингтону.

Далее. По поводу происхождения этой ракеты. Мол, российского производства. И что это означает? Америка и Россия являются крупнейшими в мире экспортерами различных видов вооружения. Практически во всех точках земного шара используется новейшее оружие производства США и России. А это значит, что в любом военном конфликте, а их на сегодня более 60 в мире, или в теракте так или иначе используются технические средства или вооружение этих двух государств.

А то, что Ближний Восток становится сегодня плацдармом для передела нового мирового порядка, не подлежит сомнению. Сирия, Иран, Ирак, Израиль, Турция. В этом регионе действительно сталкиваются геополитические интересы многих мировых игроков. И в первую очередь, Вашингтона и Москвы. И именно от позиции этих государств зависит, будет ли в этом регионе мир, или там начнутся серьезные боевые действия с непредсказуемым результатом.

Вывод. Украине надо постепенно становиться самостоятельным субъектом международной политики и не давать втягивать себя в очередной скандал и виток в чужих разборках. И правильную позицию занял президент Владимир Зеленский, обратившись к США и другим странам антииранской коалиции с просьбой предоставить доказательства и документально подтвердить свои заявления о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой. А "случайно" или "не случайно" – это так же должна определить экспертиза. Уверен, что нам крайне важно самим разобраться в случившемся.

Как и в том, почему компании МАУ не запретили полеты над Ираном после 3 января, когда был убит генерал Сулеймани. Если наша разведка не смогла спрогнозировать дальнейшую эскалацию и возможную ответку Ирана, то грош им цена. Точно так же, как они обязаны были предупредить главу государства о нецелесообразности посещения Омана в этот период. А если не подсказали, то их всех надо немедленно менять. Но это уже совсем другая история.

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Иран, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Дмитрий Спивак, крушение самолета МАУ в Иране
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