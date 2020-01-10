США присоединятся к расследованию катастрофы самолета МАУ в Иране

Национальное управление по безопасности транспорта Соединенных Штатов Америки назначило аккредитованного представителя для участия в расследовании крушения самолета компании "Международные авиалинии Украины" вблизи Тегерана.

В результате авиакатастрофы погибло 167 пассажиров и девять членов экипажа Фото: ЕРА

Национальное управление по безопасности транспорта Соединенных Штатов Америки (NTSB) согласовало приглашение Ирана принять участие в расследовании крушения самолета компании "Международные авиалинии Украины" вблизи Тегерана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на NTSB.

В центре отметили, что назначили аккредитованного представителя для расследования катастрофы.

Представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации при ООН Фахат Парвареш подтвердил агентству эту информацию.

Он добавил, что Канада также уже назначила аккредитованного представителя. Им готовы предоставить визы.

США могут участвовать в расследовании, поскольку Boeing 737-800, потерпевший катастрофу в Иране, был спроектирован и построен в Соединенных Штатах.

В МИД Украины поясняли, что согласно международному праву, основной страной в расследовании катастрофы самолета Boeing 737-800 является Иран, потому что на территории этой страны произошла трагедия. К расследованию могут присоединиться страны, граждане которых пострадали во время катастрофы.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". По информации американских СМИ, ракет было две.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

В Иране назвали такую верси ложью, отметив, что эта информация является частью "психологических операций США".