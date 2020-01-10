Авиакатастрофа в Иране. Житель Оттавы не сел на самолет из-за проблем с билетом, его жена погибла

Билет жителя Оттавы Мохсена Ахмадипура на рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" оказался недействительным из-за какой-то путаницы. Его жена Рои Азадян села на самолет Boeing 737-800, который разбился вскоре после взлета.

В результате авиакатастрофы погибло 167 пассажиров и девять членов экипажа Фото: ЕРА

Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур не сел на самолет компании "Международные авиалинии Украины", который разбился 8 января в Иране, из-за проблем с билетом, сообщила 9 января газета Ottawacitizen.

Ахмадипур с 43-летней женой Рои Азадян должны были вдвоем лететь рейсом в Киев, а оттуда в Оттаву. Пара была в Иране в гостях у родственников. Однако в аэропорту Тегерана Ахмадипур узнал, что его билет уже не действителен. Газета отмечает, что произошла какая-то путаница.

Мужчина сказал супруге, что попытается попасть на другой рейс, она села на этот.

Ахмадипур находился внутри терминала, когда самолет потерпел крушение.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". По информации американских СМИ, ракет было две.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".