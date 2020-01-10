Украина просит партнеров предоставить доказательства для расследования крушения самолета МАУ в Иране – Офис президента

Украина заинтересована в установлении истины в вопросе крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявили в Офисе президента Украины.

Украина просит предоставить доказательства, касающиеся крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом говорится в заявлении Офиса президента Украины, опубликованном в Facebook 9 января.

"Наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если у вас есть доказательства, которые помогут расследованию, просим предоставить их", – говорится в заявлении.

Там отметили, что глава государства Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с рядом мировых лидеров по поводу катастрофы.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 –Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто их них не выжил.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета, по его словам, указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса "Тор".

9 января журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке сообщил, что самолет "Международных авиалиний Украины" могла по ошибке сбить система противовоздушной обороны Ирана. Чиновники на условиях анонимности рассказали, что самолет мог быть поражен ракетой созданного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор". Канал CNN со ссылкой на источники также сообщил, что в США все больше склоняются к версии, что Иран по ошибке сбил самолет. В Иране эту версию отрицали.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".