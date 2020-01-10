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Самолет МАУ в Иране сбили двумя ракетами российского производства – СМИ

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был сбит в Иране двумя ракетами созданного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор", сообщил CNN.

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В результате катастрофы погибло 167 пассажиров и девять членов экипажа
В результате катастрофы погибло 167 пассажиров и девять членов экипажа
Фото: ЕРА

Иран случайно сбил самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране двумя ракетами российского производства. Об этом 9 января сообщил CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

По информации телеканала, самолет был сбит двумя ракетами созданного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор".

Источники CBS News заявили, что американские спутники обнаружили два пуска ракеты "земля – воздух", которые произошли незадолго до взрыва самолета.

Журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт написал в Twitter, что на видео, которое есть в распоряжении газеты, зафиксирован момент попадания второй ракеты в самолет МАУ.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. 

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 –Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. 

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. 

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса "Тор".

9 января журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке сообщил, что самолет "Международных авиалиний Украины" могла по ошибке сбить система противовоздушной обороны Ирана. Чиновники на условиях анонимности рассказали, что самолет мог быть поражен ракетой созданного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор". Канал CNN со ссылкой на источники также сообщил, что в США все больше склоняются к версии, что Иран по ошибке сбил самолет. В Иране эту версию отрицали.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, МАУ, расследование, Boeing, крушение самолета МАУ в Иране
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