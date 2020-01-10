Украинцы, расследующие в Иране крушение самолета МАУ, быстро работать не могут – Данилов

У украинских специалистов, которые прибыли в Тегеран для участия в расследовании авиакатастрофы борта МАУ, есть ограничения, связанные с религией в Иране, отметил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Украинские специалисты, которые отправились в Тегеран для участия в расследовании крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", ограничены в своей деятельности.

Об этом 10 января сообщил "Радіо Свобода" секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Группа работает второй день. Они вчера начали работать. К сожалению, там после 16.00 они не имели права работать по религиозным соображениям. Мы бы хотели, чтобы все это делалось быстрее, но быстрее не получается. Но все работает в рабочем режиме. У нас вопросов пока нет никаких", – сказал он.

По словам секретаря СНБО, время, когда будут предварительные результаты расследования, "зависит от многих факторов".

"Наша задача – чтобы это произошло как можно скорее", – отметил Данилов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". По информации американских СМИ, ракет было две.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил версию об иранской ракете, которая сбила самолет украинской авиакомпании.

В Иране назвали такую версию ложью, отметив, что эта информация является частью "психологических операций США".