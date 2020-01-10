Саакашвили: Украина – не мальчик для битья, самолеты которой можно сбивать безнаказанно

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили считает, что иранская власть "ведет себя абсолютно отвратительно" в отношении фактов о крушении самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook заявил, что "иранцы откровенно врут" говоря, что самолет пытался вернуться в аэропорт Тегерана.

"Совершенно отвратительно то, как ведут себя иранские власти относительно фактов об украинском самолете. Сначала они сказали, что черные ящики повреждены и поэтому их нельзя полностью расшифровать – это уже выглядит как сокрытие правды. При этом они заявили, что самолет пытался вернуться в аэропорт Тегерана, что он не вышел на связь с диспетчером, но, по их мнению, он возвращался обратно", – написал Саакашвили.

Экс-президент Грузии задается вопросом: каким образом иранцы узнали, что пилот возвращается назад, если тот не выходил на связь с диспетчером?

"Любой человек, который в этом разбирается, скажет вам, что если у самолета загорается двигатель, то пилот прежде всего об этом сообщает диспетчеру. Если самолет возвращается в аэропорт, пилот в первую очередь сообщает об этом диспетчеру, он просто не может вернуться, не сообщив", – пишет Саакашвили.

Бывший глава Одесской облгосадминистрации считает, что представители Ирана "откровенно врут".

"Слава богу, к этому подключился президент [США Дональд] Трамп и премьер-министр [Канады Джастин] Трюдо. Украина должна до конца отстоять свою правду. Украина – не мальчик для битья, самолеты которой можно сбивать безнаказанно. Мы как минимум должны поднять эту тему очень высоко и заставить иранское правительство платить за их трагическую, надеюсь, просто ошибку и в том числе за ложь, которая появилась после этой "ошибки", – резюмировал политик.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". По информации американских СМИ, ракет было две.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии значительного количества данных, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух".

В Иране назвали такую верси ложью, отметив, что эта информация является частью "психологических операций США".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что версия попадания в украинский самолет иранских ракет не исключается, но не является подтвержденной.